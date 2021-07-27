السياحة: إضافة 28 جنسية جديدة لمنظومة التأشيرة الإلكترونية

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث استهُل الاجتماع بالإشارة إلى زيارة نائب الوزير لشؤون السياحة منذ أيام أوكرانيا، وزيارة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدولة كينيا للمشاركة في القمة الدولية لتعافي السياحة، حيث عقدا خلالهما عدد من اللقاءات المهنية والإعلامية المهمة، لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع مصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إليها من أوكرانيا ومن الدول الأفريقية.

وجرى إحاطة أعضاء المجلس بالإصدار الجديد الذي شهدته منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيا خلال شهر يوليو الحالي، حيث جرى إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها المنظومة، ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

وفي هذا الشأن، أوضحت غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، أنّه تبين من خلال تقرير المتابعة لنتائج هذا الإصدار، تحقيق نتائج إيجابية في تزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا من مختلف الأسواق السياحية، ما يعكس نجاح المنظومة ويؤكد أنّها ستكون عاملا مؤثرا بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأضافت أنّ السائحين الذين حصلوا على التأشيرة إلكترونيا، أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا، والتي يتم من خلالها الإجابة على استفسارات السائحين.

وشهد الاجتماع إطلاع أعضاء المجلس على مستجدات تطور الحركة السياحيةـ باستعراض إحصائيات أرقام السائحين الوافدين لمصر خلال العام الحالي، وأهم الأسواق السياحية التي شهدت زيادة في أعداد الحركة الوافدة منها لمصر.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أنّ الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، ومتوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصل إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الحالي، وصلت إلى 46% عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019، وأضاف أنّه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الحالي زيادة تتعدي نسبة شهر يونيو الماضي.

وتطرق الاجتماع إلى عرض ومناقشة عدد من توصيات لجنة خبراء الترويج السياحي، إلى جانب بحث مقترحات لتنظيم أحداث وفعاليات متنوعة بكل مقصد سياحي على حدا بالمحافظات السياحية المختلفة.

وجرى إحاطة المجلس بالفيلم الترويجي الذي يتم تنفيذه على غرار فيلم رحلة سائح في مصر لإبراز الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية، خاصة المطبقة في المطارات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة في مصر، والذي سيتم خلاله تسليط الضوء إلى انضمام بعض المطارات المصرية للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.

كما جرى مناقشة خطة الهيئة باستضافة عدد من المؤثرين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر في السوق العربي، واستعراض أعداد السياحة الوافدة لمصر من السوق العربي والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، والذي جاء كأحد نتائج الحملة الترويجية التي تم إطلاقها بالسوق العربي بدءا من مايو الماضي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز.

وجرى بحث مقترحات لربط مدن البحر الأحمر بوادي النيل على محاوره كافة، ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية، بما يساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معا.