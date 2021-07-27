تونس تعلن استقبال مليون جرعة لقاح كورونا من أمريكا خلال أسبوع

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، وصول مليون جرعة لقاح كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أسبوع، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، فى نبا عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المكتشفة منذ ظهور الوباء بتونس إلى 575 ألفا وحالتين.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18 ألفا و968 شخصا بعد تسجيل 164 وفاة جديدة.