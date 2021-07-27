أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من «برلمان الطلائع»

نظمت أكاديمية الشرطة يوما كاملا بنظام التعايش، استقبلت خلاله برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث يضم 146 شابا وفتاة يمثلون 9 محافظات: (القاهرة – الجيزة –الإسماعيلية – الشرقية – السويس – الفيوم – بني سويف – المنوفية – الغربية)، لإطلاعهم على دور أكاديمية الشرطة في إعداد طلابها، وذلك في إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج (الطلائع الشباب) ونظرائهم من طلاب كلية الشرطة.

وكان في استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أولى فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية، تمثل أبرزها في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل، على أساس من المشاركة والمسؤولية تجاه الوطن، فضلا عن التعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة.

وأكد أنّ الأكاديمية يسعدها استقبال أعضاء برنامج برلمان (الطلائع والشباب) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بهدف تأهيلهم وإعدادهم للمساهمة في بناء وتنمية مجتمعهم، كما استعرض سيادته أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، خاصةً في مجال دعم القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

من جانبها، أعربت مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة، مؤكدةً تقديرها العميق وإشادتها البالغة بالجهود المبذولة لإعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري وعلى قوة التدريبات وتطورها، كما أكدت حرصها على تكرار تلك الزيارة التي تساهم في تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة، أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية)، فضلا عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفي نهاية الزيارة، جرى التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا على الطلائع والشباب ومشرفي المحافظات المشاركين بالزيارة، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة لإعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.