58 جلسة عامة و278 ساعة عمل.. حصاد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا كاملا بحجم الإنجازات التي قدمها المجلس على مدار دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، الذي أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، فضه اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الجلسات البرلمانية نحو 58 جلسة عامة، بواقع 278 ساعة عمل، كما بلغ عدد المتحدثين نحو 532 نائبا.

وتستعرض «الوطن»، الحصاد الكامل لأبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، الخاصة بالحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني والقوانين التي تشمل الرعاية الصحية.

- وافق مجلس النواب، على 146 مشروع قانون قدمها من الحكومة والأعضاء.

- بلغ مجموع المواد التي جرت مناقشتها والواردة في مشروعات القوانين، نحو 1749 مادة.

تشريعات أصدرها مجلس النواب للحماية الاجتماعية

- مشروع قانون بتقرير الحد الأدنى من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

- مشروع قانون الصكوك السيادية.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، لتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

- مشروع قانون الموارد المائية.

- مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الصلح الواقي من الإفلاس.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

- مشروع قانون بتغليظ عقوبات ختان الإناث.

- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركالت السياحية لرحلات العمرة.

تشريعات في مجال الرعاية الصحية

- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشقاتها.

- مشروع قانون بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.