مفاجأة.. تعرف على عدد الإجازات الرسمية في شهر أغسطس 2021

تعددت أيام الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، والتي شملت إجازتي ثورة 23 يوليو، وإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تخطت أيام الإجازات 8 أيام متواصلة بداية من السبت 17 يوليو 2021 وحتى السبت 24 يوليو 2021.

عدد أيام الاجازات الرسمية في شهر أغسطس 2021

وفيما يخص عدد الإجازات الرسمية لشهر أغسطس المقبل، فتشمل الإجازات فيه يوم واحد فقط، وهو اليوم الموافق لرأس السنة الهجرية والتي يقرها القانون إجازة بأجر كامل سواء للعاملين بالحكومة أو للعاملين بالقطاع العام والخاص.

ويوافق الأول من شهر محرم وهو رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تمنح الحكومة العاملين بها إجازة رسمية لهذا اليوم، كما أنه من المقرر أيضا طبقا للقانون أن يمنح وزير القوى العاملة بقرار وزاري العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة لهذا اليوم.

ولم يتحدد حتى الآن إمكانية ترحيل يوم الإجازة من منتصف الأسبوع وهو يوم الثلاثاء 10 أغسطس، إلى نهاية الأسبوع، حيث يسبق ذلك صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة الرسمية من منتصف الأسبوع إلى بداية أو نهاية الأسبوع، طبقا لما يراه مجلس الوزراء مناسبا في هذا الشأن.

وينص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص أو المخاطبين بأحكام القانون إجازة للأيام الرسمية، أو منحهم ثلثي الأجر عن هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، حيث تأتي نص مادة قانون العمل كالتالي: " يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثليْ هذا الأجر".