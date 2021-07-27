شقيق ياسمين عبدالعزيز يتعرض لـ«النصب»: شخص أخذ 15 ألف جنيه واختفى

قال الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنه تعرض للنصب من قبل أحد الأشخاص الذي حصل على مبلغ مالي منه مقابل إنهاء بعض المعاملات منذ عدة شهور، ولكنه اختفى تمامًا ولا يرد على أي اتصالات هاتفية، وذلك حسب ما ذكر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

الفنان وائل عبدالعزيز: شخص نصب عليّ وقفل تليفونه من 4 شهور

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه على «فيس بوك» مستعينًا بالحساب الشخصي للرجل الذي قال إنه «نصب» عليه قائلًا: الراجل ده واخد 15 ألف تكلفة استخراج أوارق خاصة من أكتر من أربع شهور واختفى وقافل تليفوناته وبعتله ناس بالذوق والأدب وهددته عملت معاه كل حاجة وبرضه مفيش، ونصب عليا فيهم، محدش يتعامل معاه».

وفي سياق آخر، منذ ساعات طمأن وائل عبدالعزيز، جمهور شقيقته ياسمين عبدالعزيز عن حالتها الصحية عبر حسابه بـ«فيس بوك» بقوله: «ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى، الحمد لله كلها أيام، اطمنوا»، وذلك بعد الأزمة الصحية التي مرت بها ودخلت على غثرها غرفة العناية المركزة بسبب تداعيات إجراءها عملية جراحية صعبة.

وفي العام الماضي، كان خلافًا اندلع بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وائل عبدالعزيز، بعد اعتراض الأخير على علاقتها بالفنان أحمد العوضي قبل إعلان زواجهما، إلا أن الأمور بدأت تهدأ بينهما خصوصًا مع الأزمة الصحية التي تمر بها شقيقته.

وفي الساعات الماضية كتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «ما أنا عادي ممكن أعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده أو أريح نفسي خالص وأقفل الكومنتات بس ما هو الناس فاهمة إن في أطراف كتيرة بتوقع بإشاعات وكلام فاضي ويهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوترة لأغراضهم وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول عمومًا الموجة دي تعدي، وعندي لقاء هرد فيه على الكل لأن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحة الاحترام، وياريت تسيبونا نشوف شغلنا».