1502 اجتماع و230 سؤالا للحكومة.. كشف حساب الأداء الرقابي للنواب

تضمن التقرير الختامي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، حصاد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، في المجال الرقابي، الذي تميز بثراء كبير وحرص على متابعة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وجاء على النحو التالي:

- بلغ مجموع الاجتماعات البرلمانية التي عقدها المجلس في دور الانعقاد الأول 1502 اجتماع.

- ناقشت اللجان البرلمانية مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والأعضاء والأدوات الرقابية المقدمة من النواب في 2115 ساعة عمل.

- بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريرا، ونظر المجلس منها 812 تقريرا.

- بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس 128 طلبا.

- بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرتها اللجان النوعية بالمجلس 833 طلبا.

- 230 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسات العامة، وجرى الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

- 265 اقتراح برغبة مقدمة من النواب، جرت إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

طلبات رفع الحصانة في دور الانعقاد الأول

- نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة، و6 حالات خلو مكان.

اجتماعات اللجنة العامة بمجلس النواب

- عقدت اللجنة العامة 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة.

الزيارات الميدانية

- 18 زيارة برلمانية قامت بها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الأول، وتضمنت الوقوف على بعض المشكلات التي يواجهها المواطنون في بعض المناطق.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، قد أعلن في الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.