وزير القوى العاملة: نأمل التأمين علي مليون عامل غير منتظم

أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل .

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، اليوم، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

وقال الوزير إن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ومنذ توليه الوزارة سعى لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة، مشيرا إلي أن مبادرة الرئيس السيسي لصرف منحة 500 جنيه لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه .

وتحدث الوزير عن منظومة المخلفات التي تؤرق الدولة المصرية محفزا أعضاء المجلس على الوصول إلى دراسة علمية يمكن من خلالها استغلال تلك المنظومة فى توفير فرص عمل للشباب ، موضحا أنه يمكن عمل توعية للشباب بإمكانية الحصول على السيارات التي تنقل المخلفات من بنك ناصر الاجتماعى بالتقسيط، ودراسة التكلفة المتوقعة والرسوم التي يمكن جمعها من أصحاب المنازل، ودراسة عمليات الفرز والتدوير دراسة علمية للوصول لأفضل النتائج.

و قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة الذكرى ٦٩ لثورة يوليو المجيدة التي تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر والتي عملت على إرساء قواعد العدالة والمساواة داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر الاستقرار والرخاء ، كما قدم التحية للوزير لحرصه الدائم على التواجد في المجلس، ونشاطه المستمر في خدمة العمال، كما وجه التحية أيضا لعمداء ووكلاء الكليات والحضور .