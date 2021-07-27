للذكور والإناث.. خطوات وإجراءات التحاق خريجي الحقوق بكلية الشرطة

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة من الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، والإناث الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

إجراءات التحاق الطلبة الحاصلين على مؤهلات جامعية بكلية الشرطة

يتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على «المؤهل الجامعي - الدرجة العلمية»، والمستندات المطلوبة «شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومي - شهادة الثانوية العامة» إلى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية.

علمًا بأنّه لن يجري التقدم للالتحاق من خلال شبكة المعلومات الدولية، ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

ويكــون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقــم (5) اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

الإجراءات والتدابير الوقائية خلال فترة الاختبارات

1. لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات التالية:

- عدم ارتداء الكمامة (كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية).

- من يتبين ارتفاع درجة حرارته.

- عدم وجود مطهرات يدوية شخصية صحبة الطالب.

2. توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة، ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات وأمام مقار جميع لجان قبول الطلبات.

التيسيرات المُقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة

- إعلان نتائج جميع الاختيارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

- طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين يحتوي على كل الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويجري تسليمه مع ملف التقديم.

- طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر، وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

- إعداد منفذ لاستخراج صُحف الحالة الجنائية.

- إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق.

- إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

- إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

- تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية «الرئيسية - رقم 5» للرد على استفسارات المترددين.

- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

- توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات الالتحاق (24109102 02- 24109117 02).