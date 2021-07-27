أدوات الحلاقة الخاصة بالملك فاروق.. تحفة العرض بمتحف شرم الشيخ

أعلن متحف شرم الشيخ عن القطع الأثرية التي جرى اختيارها لتكون تحف شهر يوليو، ضمن التقليد الشهري للمتحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه تقرر إلقاء الضوء على بعض أدوات الحلاقة وأدوات التجميل مصنوعة من الذهب وعليها التاج الملكي من الماس خاص بالملك فاروق، بجانب بعض متعلقاته الشخصية، وهى عبارة عن قداحة وبعض الساعات، وكذلك مجموعة من زجاجات العطور المصنوعة من الكريستال ذات غطاء من الذهب مزخرفة بالتاج الملكي من الماس.

وأوضح مدير المتحف في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى طرح قطعتين على الجمهور إحداهما أدوات الحلاقة وأدوات التجميل الخاصة بالملك فاروق، والقطعة الثانية عبارة عن مجموعة من الأطباق البورسلين، يصل عددها إلى 6 أطباق ذات طابع نفيس، وبها زخارف مذهبة، وهذه الأطباق تُمثل 6 معارك لانتصارات نابليون بونابرت في أوربا، و على ظهر كل طبق مدون اسم المعركة.

وأشار إلى أن الجمهور هو من اختار القطعة الخاصة بالحلاقة وأدوات التجميل المصنوعة من الذهب وعليها التاج الملكي الماس الخاص بالملك فاروق.

وكان متحف شرم الشيخ أعلن عن بدء فعاليات الأنشطة الصيفية، مع استمرار العرض المتحفي للقطع الأثرية، وقال مدير متحف شرم الشيخ، إن فعاليات الأنشطة الصيفية ستنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساءً، و ستبدأ بـ«ورشة النسيج المصري القديم»، لتعليم الشباب فنون النسيج، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به المتحف.

وأوضح مدير المتحف أن الفئة العمرية المستهدفة لتلك الورشة بداية من سن 12عامًا، علمًا بأن الحضور بأسبقية الحجز، خاصة أن عدد المستهدفين في الورشة 20 شخصًا فقط .

وأشار إلى أن الأدوات الشخصية المطلوب إحضارها للمشاركة في الورشة هي قلم رصاص، مسطرة، ومقص، وسوف يوفر المتحف كافة الخامات من خيط الكتان وغيره من الأدوات الخاصة بتلك الورشة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا.