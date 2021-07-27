ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث وجه التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الدبلومات الفنية، للاطلاع اضغط هنا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.