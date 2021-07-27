استقبال 270 طلب سيارة منطقة حرة ببورسعيد لـ«إحلال القديم»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن محافظة بورسعيد استقبلت 270 طلب سيارة منطقة حرة، من التى عليها أكثر من 20 عاماً، وذلك من إجمالي 450 طلب إحلال سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي، استقبلتها المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً.

410 طلبات تحت التنفيذ و40 غير مكتمل لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى إنه يوجد 410 طلبات تحت التنفيذ، بينما يبلغ عدد الطلبات غير المكتملة 40 طلباً، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 12 طلب تحويل سيارة منطقة حرة لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.

الانتهاء من إنشاء صالة تخريد السيارات بحي المناخ

وأضاف محافظ بورسعيد أنه يجري أيضاً الانتهاء من إنشاء صالة تخريد السيارات بحي المناخ، والمخصصة لكافة السيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة.

وأوضح أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة، التى مر عليها أكثر من 20 عاماً، لتعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين ، يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل فى محطة رفع السلام

من جانب آخر، عقد اللواء عادل الغضبان اجتماعاً موسعاً، قبل قليل، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بمحطة رفع (السلام 1)، الواقعة بمدخل ترعة السلام، وذلك بحضوراللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومسؤولي الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع.

وأعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع (السلام 1)، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية التي يجري العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً لمحطة المعالجة بشرق التفريعة، مما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة، وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع (السلام 1)، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية القائمة بمشروع محطة (السلام 1) ببحر البقر، مشيداً بجهود العمال الذين يواصلون العمل لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، موضحاً أن إنشاء محطة الرفع يأتي في إطار خطة بورسعيد الموسعة لإحلال وتجديد وإنشاء محطات الرفع التي تستوعب المشروعات الجديدة، وخطة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.