جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فى بورسعيد

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، لعقد الامتحانات الدور الثاني لطلاب النقل للتعليم الأساسى والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، والتي تشمل امتحانات النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية بكافة أنواعها.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمي والخاص واللغات والمنازل والرياضى والقسم المهنى وينتظر إعلان جدول إمتحانات صفوف النقل من الرابع وحتى السادس الإبتدائى وتحرص الوطن على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة للطلاب تقدم لهم جدول الإمتحانات.

موعد عقد امتحان الدور الثاني للصفوف من الأول وحتى الثالث الإعدادي ببورسعيد

وحددت مديرية التربية والتعليم برئاسة دكتور نبوى باهي وكيل الوزارة ببورسعيد جدول وموعد امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2021 للمدارس الإعدادية «رسمي ولغات وخاص ورياضي ومنازل»، وتبدأ الامتحانات يوم 10 حتى 16 أغسطس القادم لمدة 6 أيام ويطبق القرار الوزارى 313 لسنة 2011 والقرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 وتعديلاته والكتب الدورية ونظرا للظروف الحالية ولمجابهة فيروس كورونا يتم تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية

موعد عقد امتحان الدور الثاني للصفوف من الأول وحتى الثالث الإعدادي القسم المهني ببورسعيد

واعتمد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد جدول سير امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني 2021 للمدارس الإعدادية القسم المهنى وتبدأ الامتحانات من 10 وحتى 16 أغسطس القادم لمدة 6 أيام وطيبق القرار الوزاري 550 لسنة 1999 ونظرا للظروف الحالية ولمجابهة فيروس كورونا يتم تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية رسمياً، بنسبة نجاح بلغت 82.41% وأوضح أنه تقدم لأداء الامتحان 11 الف و810 طلاب، معرباً عن سعادته بأن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية من البنات، جميعهن من مدارس حكومية، مشيراً إلى أنه تم إضافة طالب واحد ضمن قائمة الأول، في الترتيب الـ11 حرصاً على تمثيل البنين في القائمة.

وأكد المحافظ أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام نتاج مجهود أولياء الأمور مع أبنائهم والطلاب في مذاكرة الدروس، حيث كان الاعتماد الأكبر على الاستذكار، ولكن من العام القادم في الثانوية العامة، سيعتمد الطالب على المعلومات في ظل النظام التعليمي الحديث.