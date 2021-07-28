ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام ومواشي حية

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء غرب بورسعيد استقبل بالأمس، سفنا لشحن وتفريغ صودا كاوية ورخام ورؤوس مواشي حية.

وأوضحت المنطقة، في بيان صادر بالأمس، أن ميناء غرب بورسعيد شهد اليوم نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع عامة فقد سجل الميناء دخول السفينة ERDEK وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 125 متراً بغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 9500 طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة AYSHA التي ترفع علم كومورس ويبلغ طولها 97 مترا والغاطس 6.4 متر وذلك لتفريغ 6350 طن رخام بالميناء.

واستقبل أيضا السفينة NORLAND التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 86 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 2700 رأس ماشية حية بالميناء.

وتعد هذه السفينة هي الثانية التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية ATLANTIC ROSE التي قامت بتفريغ 4997 رأس ماشية حية بالميناء.

موانئ بورسعيد تسجل 26 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات والشحن والتفريغ على الأرصفة.