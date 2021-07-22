ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة وتداول 1671 حاوية

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 21 سفينة متنوعة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11536 طن ملح.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 300 طن زيت طعام، بينما بلغ إجمالي حركة الحاويات 1671 حاوية مكافئة، حيث تضمنت حركة الصادر 494 حاوية، وحركة الوارد 90 حاوية، وعدد الحاويات الترانزيت 1087 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 929 شاحنة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، بجانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.

وأوضح اللواء وليد عوض، أن برنامج المنحة يستهدف تدريب 582 شابًا وفتاة على مدار 3 سنوات، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى، للمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال العمل على تأهيل الشباب والمرأة من الطلبة والخريجين بمحافظة دمياط، وتزويدهم بالمهارات والتدريب والخبرات المهنية اللازمة، لتحسين فرص عملهم، خاصة في الموانئ البحرية.