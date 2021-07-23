ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة.. ويحقق واردات بنحو 39 ألف طن من البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18514 طن تشمل: 16500 طن فوسفات و1550 طن رمل و464 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38889 طن تشمل: 1501 طن خشب زان و3274 طن إبلاكاش و3815 طن حديد و6128 طن خردة و4722 طن فول و3449 طن عدس و16000 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 35 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 210 حاوية مكافئة ،ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 979 شاحنة.

وعلى جانب آخر كان اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، قد شهد منذ عدة أيام مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، التي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للإتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن برنامج المنحة يستهدف تدريب 582 شاباً وفتاة على مدار 3 سنوات، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى، للمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال العمل على تأهيل الشباب والمرأة من الطلبة والخريجين بمحافظة دمياط، وتزويدهم بالمهارات والتدريب والخبرات المهنية اللازمة، لتحسين فرص عملهم خاصةً في الموانئ البحرية.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم جاء تتويجاً لجهود الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التي أثمرت عن فوز ميناء دمياط بتنظيم المنحة، رغم المنافسة التي شهدناها من عدد من الدول والجهات الدولية.