مصيف رأس البر.. مقصد فناني الزمن الجميل: شاليهات على الطراز الأوروبي وأسعار تبدأ بـ100 جنيه

يعد رأس البر واحدًا من المصايف الشهيرة التي يقصدها المصطافون من كل حدب وصوب كل عام؛ نظرا لطقسه الرائع وموقعه الجغرافي، وبه العديد من الشاليهات التي صممت على الطراز الأوروبي، التي تستقبل مليون زائر أو أكثر خاصة في الإجازات.

مصيف المشاهير

وعرف مصيف رأس البر، بأنه مصيف المشاهير منذ القدم جاءت إليه السيدة كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الوهاب وغيرهم من المشاهير.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

4 شواطئ عامة بمصيف رأس البر

وفقاً لما أكده علي كامل منصور، رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة فتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئًا واحدًا خاصًا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، إضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقًا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 لـ250 جنيهًا، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي، عدا فندق «شتيجنبرجر»، يكون له تسعيرة خاصة به و ناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر المصطافين ورواد المدينة عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة سحب المياه، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات فريق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.