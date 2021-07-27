حريق هائل بالغابات في تونس

شب منذ أمس الاثنين، حريق هائل بغابات جبل علام بفج حسين من معتمدية غار الدماء في تونس، ما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية التونسية، وتسخير جميع الطاقات البشرية والمعدات، للحد من انتشار وتوسع الحريق وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وحمت وحدات الحماية المدنية المساكن المحاذية للحريق، وأجلت عائلتين، بالتعاون مع المواطنين، وإجلاؤهما بمدرسة فج حسين وحماية منازلهم، وتشكيل دروع بشرية لمنع وصول النيران، بحسب إذاعة «موازييك» التونسية.

ونظرا لصعوبة التضاريس ووعورتها، واستحالة دخول شاحنات الإطفاء إلى مكان الحريق، استوجب التدخل اليوم، بواسطة طائرة عسكرية، التي قامت بعديد الطلعات للحد من انتشار الحريق.

والسبت الماضي، نقلت قناة «نسمة» التونسية، عن محمد بورقيبة، والي القيروان، قوله باندلاع حريق كبير في مساحة كبيرة من الأراضي في جبل زغدود، طالبا دعم فرق الإطفاء بعناصر من الجيش الوطني التونسي للمساهمة في إخماد الحريق الهائل.

وأفادت القناة التونسية بأنه وصلت إلى منطقة زغدود التابعة لولاية القيروان طائرة هليكوبتر عسكرية للمساهمة في دعم الحماية المدنية والعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في غابات محمية زغدود، في وقت قدرت مساحة الحريق بـ35 هكتارا.

من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني لإذاعة «شمس إف إم»، أن الأولوية لمنع انتشار مساحة الحريق وحماية السكان الذين يقطنون بالقرب من تلك الحرائق، فضلا عن الحكومة التونسية راغبة في مساعدة العائلات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بالتنسيق مع والي القيروان ومختلف المصالح المعنية.

وأشار الموقع الإلكتروني لإذاعة «شمس إف إم» إلى أن الحريق حصد مساحات شاسعة من الأشجار الغابية، مثل «الصنوبر وكالاتوس وأكليل وعرعار»، فيما تسبب في تضرر بأعداد من بيوت النحل، فضلا عن هروب الكثير من الحيوانات البرية التي تعيش في الغابة.