مدينة زويل تحتل المركز الأول مصريا والعاشر عربيا في ترتيب التايمز

احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عربيا في تصنيف التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2021، وتم اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من بين 125 جامعة على مستوى 14 دولة عربية، ويستند هذا المؤشر إلى قياس أداء الجامعات من خلال العديد من المحاور، أهمها التدريس والبحث العلمي والمخرجات البحثية والسمعة الدولية.

86% تقييم كلي للجامعة

وحصلت الجامعة على 86% تقييم كلي و97.4% في الاستشهادات المرجعية و28.7% في السمعة الدولية و98.4% في البحث العلمي و81.1% في التدريس و82.8% في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل المعرفة بما فيها الدخل من الصناعة.

عبد ربه: النتيجة تعبر عن الجهد المبذول

وحرص الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، على تقديم التهنئة إلى أسرة المدينة من باحثين وطلاب وعاملين على هذه النتيجة التي جاءت لتعبر عن حجم ما يبذل من جهد، مشيدًا بما تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من دعم كبير لمسيرة البحث العلمي والتعليم ومدينة زويل على وجه الخصوص.

وأشار «عبد ربه» إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالمدينة التي يقودها مجلس الأمناء الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان لها أكبر الأثر في انطلاقة مدينة زويل على كل المستويات.

ولفت إلى أن تحقيق الجامعة لتقدم كبير في كافة التصنيفات الدولية، يأتي نتيجة لجهد كبير من كافة أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن الجامعة بصدد توسعات كبيرة لاستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا.