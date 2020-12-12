مدينة زويل: سداد 3 مليار جنيه مديونيات إنشاءات المقر الدائم بأكتوبر

وجه مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لمدينة زويل كصرح علمي متميز واهتمامه البالغ برعاية المدينة والتوجيه بضرورة استكمال منشآتها في المرحلتين الثانية والثالثة وكذا سداد جميع المبالغ المستحقة عن قيمة هذه الإنشاءات من موازنة الدولة حتى تستطيع المدينة مواصلة مسيرتها العلمية المتفردة من خلال إعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر، فضلا عن توفير المناخ الملائم للباحثين في معاهدها البحثية بهدف التوصل لمعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والصناعة وغيرها لمساعدة الاقتصاد المصري على الانطلاق.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بحرص رئيس الجمهورية الكبير على دعم البحث العلمي وتوفير تعليم جامعي راقٍ ومتابعته الدقيقة لمنظومة التعليم بشكل عام والبحث العلمي ومدينة زويل بشكل خاص إيمانًا منه بالدور الكبير لمنظومة التعليم والبحث العلمي في النهوض بالوطن واستمرار مدينة زويل بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات في أداء دورها.

وخلال الاجتماع أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود الدكتور خالد عبدالغفار منذ توليه رئاسة مجلس أمناء مدينة زويل في أعقاب تغيير القانون الخاص بالمدينة والتي أدت إلى سداد ما يقرب من 3 مليار جنيه قيمة إنشاءات تمت بمقرها الدائم في حدائق أكتوبر.

وأثنى مجلس الأمناء على أداء وجهود الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة والذي نجح خلال أربعة أشهر في تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد الخاصة بتشغيل المدينة ومواجهة الكثير من التحديات.

ووضع عبدربه، خطة عمل إنتهت باستقبال ما يزيد عن مائتي طالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتوفير المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلاب النابهين والمستحقين وإعادة هيكلة منظومة الإدارة.

وأعرب عبدربه عن سعادته بهذه التجربة وثقة مجلس الأمناء وتعاون أسرة مدينة زويل، مشيدًا بجهود الدكتور خالد عبدالغفار التي كانت سببا في رفع كاهل الديون عن مدينة زويل وسداد المبالغ المستحقة لعدد من الجهات، مؤكدا أن المدينة سوف تشهد خلال شهور استلام المجمع الاداري والثقافي بعد الانتهاء تماما من تشطيبه.

وأضاف أنه سيتم استلام عدد 93 غرفة مجهزة تجهيزا فندقيا في بيت الضيافة الخاص بالطلاب على أن يتسارع العمل في المبنى الأكاديمي لاستلامه جزئيًا قبل بداية العام الدراسي المقبل سبتمبر2021 لتتمكن المدينة من استقبال عدد أكبر من الطلاب وتحقيق حلم الشباب الطامح إلى دراسة أحدث ما وصل إليه العلم داخل مدينة زويل.

وثمن عبدربه موقف البنك الأهلي وبنك مصر ودعمهما المستمر للمدينة وطلابها.

يذكر أن مدينة زويل قد حققت إنجازات كبيرة خلال سنوات قليلة منها مايتعلق بمستوى التعليم الجامعي وتعاونها مع كبريات الجامعات العالمية ومنح شهادات مشتركة وكذا سفر عدد من الخريجين للحصول على الدكتوراة بمنح كاملة تقديرا لنبوغهم ومنها ما يتعلق بجانب البحث العلمي ومساعدة المجتمع الصناعي والصحي فقد استطاع الباحثون وخلال مواجهة جائحة كورونا تصنيع أجهزة تنفس صناعي ونشر ما يزيد عن 1000 ورقة بحثية في دوريات علمية عالمية وابتكار العديد من الأجهزة والوسائل التي توفر حلولًا لمشكلات صناعية وصحية ما يؤكد أن المدينة على الطريق الصحيح.