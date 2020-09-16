التعليم العالي: مدينة زويل تكلفت 4 مليارات جنيه حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة نسقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير أماكن جاذبة لمجمعات تكنولوجية مسؤولة عن نشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار والتدريب على مجالات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّه جرى تدشين 5 مجمعات تكنولوجية بسواعد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشكل أكثر من رائع وإدارة وزارة الاتصالات، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس المصرية لجذب طلاب داخل وخارج الجامعات.

وأوضح أنّ تكلفة إنشاء مدينة زويل بلغت 4 مليارات جنيه حتى الآن، وأكثر من 6.7 مليار جنيه للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، لافتا إلى أنّ الدراسة ستبدأ في عدد من الجامعات الأهلية الدولية الجديدة في 17 أكتوبر، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب للالتحاق بهذه الجامعات، وبرامج المستقبل والوظائف الجديدة تدرس في الجامعات الأهلية، ليحصل الطلاب على فرصة عمل بمجرد تخرجهم.