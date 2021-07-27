السعودية تهدد المسافرين للدول المحظورة بعقوبات تشمل منع السفر 3 سنوات

أكدت الداخلية السعودية، أن كل من سيثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية السعودية: وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وفي بيان لها، قالت الوزارة: في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تؤكد: استمرار منع السفر إلى الدول المعلنة سابقا، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، وأن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

وأضافت الداخلية السعودية: تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أيا كانت وجهتهم.