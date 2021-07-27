أحمد عز لـ«الوطن»: «معنديش أي حسابات على السوشيال ميديا.. الشارع أهم»

فجر الفنان أحمد عز، مفاجأة بإعلانه أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن السوشيال ميديا ليس دليلا على نجاح الفنان من عدمه.

رأي أحمد عز في مواقع التواصل الاجتماعي

وقال أحمد عز في حديث لـ«الوطن»: «الناس بقت فاكرة إن السوشيال ميديا دي دلالة على النجاح، ودا مش حقيقي خالص، لأن هيا ممكن جدا تبقي توجه أو براند أو اتفاق مبتديش الحقيقة».

وتابع عز قائلا «فيه فنانين ممكن يبقى عندهم ملايين المتابعين والمشاهدات على السوشيال ميديا وأعمالهم في الواقع مابتحققش الملايين دي، آه هي مهمة وكل حاجة، ولكن مينفعش إننا نعتبرها بلات فورم، ونعتبرها مقياس مينفعش نغوص فيها أوي لأنها هتاخدنا برا الحقيقة».

أما عن امتلاك عز لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال «أنا معنديش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت ما ظهرت لحد وقتنا هذا، وبحب أعرف أراء الجمهور من الشارع والناس اللي حوليا».

وتابع عز، «السوشيال ميديا بقرا فيها حاجات كتير مابتعجبنيش، وبعدين تحولت لفكرة بحب فلان فأشكر فيه وبكره فلان فاشتمه وأهاجمه، وأيضا الشائعات، مفيش أسهل منها على مواقع التواصل الاجتماعي».

فيلم «العارف: عودة يونس»

يذكر أن الفنان أحمد عز، يعيش خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النجاح، بعد تصدر فيلمه «العارف: عودة يونس» إيرادات شباك التذاكر ويشارك معه في الفيلم أحمد فهمي، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، ومصطفي خاطر، وركين سعد، وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.