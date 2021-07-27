في ذكراه الثالثة.. نجل الفنان محمد شرف يكشف وصيته قبل وفاته

منذ 3 سنوات، قبل وفاة الفنان محمد شرف، ترك وصية لنجله هشام، حيث يحل اليوم الذكرى الثالثة على وفاة الفنان الراحل محمد شرف .

وقال نجل الفنان الراحل لـ «الوطن»، «وصيته ليا إني أخد بالي من أمي وأختي، وأخد بالي من شغلي وأحترم الشغل وأحاول على قد ما أقدر أخلي سيرتي كويسة علي لسان الناس».

وأضاف، «ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة، ويصبرنا على فراقك، وحشتني يابابا، والله ومفتقدك في حياتي بصورة كبيرة».

وصية الفنان محمد شرف قبل وفاته

في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2018، رحل الفنان الإسكندراني محمد شرف، عن عالمنا وهو في الخمسينيات من عمره، تاركًا رصيدًا من الأعمال الفنية والكوميدية التي ستظل محفورة في الأذهان بمختلف الأجيال، من مشاهده وعباراته الكوميدية و«إفيهاته» الشهيرة.

أشهر أدوار الفنان محمد شرف

اشتهر الفنان الراحل محمد شرف بعدد من الأدوار الفنية الثانية ورغم قلتها إلا أنها تركت أثرًا واضحًا في السينما والدراما المصرية، حاول التنوع بين الأدوار وتقديم الأشكال والأنواع كافة، حيث شارك في عدد كبير من الأدوار بالسينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز مسلسلاته: «أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة».

محمد شرف في السينما

إلا أن الجانب السينمائي كان له شكل خاص عن الفنان السكندري، خصوصًا أنه تخصص في الظهور بالأدوار الكوميدية ومن أفلامه: «البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، أسف على الإزعاج، إكس لارج، وآخرها أخلاق العبيد».

وأكد محمد شرف في أحد حوارته الصحفية السابقة أن السبب وراء اتجاهه للفن وتحديداً الأدوار الكوميدية، أنه بحاجة إلى رسم الابتسامة والابتعاد عن الاكتئاب.