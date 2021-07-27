العثور على طفلة مقتولة بكفر الشيخ.. «مخبأة في شوال تحت بير السلم»

عثر أهالي قرية «الثمانين»، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى «سجدة السيد أشرف»، مقتولة ومخبأة في «جوال» أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، حيث تم استدعاء عدد من الجيران والأهل لسؤالهم.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن والدة الطفلة متزوجة في مكان غير قرية «الثمانين»، وأنها كانت في زيارة لها منذ أيام، ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة منذ ذلك الوقت، وحرر ذووها محضراً بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالي مقتولة، ومخبأة في «جوال» تحت بير سلم الجيران.

ورجح مصدر أمني لـ«الوطن» أن تكون الطفلة تعرضت للقتل بسبب سرقة قرطها الذهبي، حيث لم يتم العثور عليه في أذنيها، وأن هناك آثار مقاومة على جسدها، مشيراً إلى أن قوة من الشرطة، برئاسة المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث الحامول، انتقلت إلى القرية، لفحص ملابسات الواقعة.

وأوضحت المصادر أن الأهالي أبلغوا الشرطة بالعثور على جثة الطفلة، وأن هناك عددا من المشتبه بهم، بينهم شخص يُرجح أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، كما يجري استجواب بعض الشهود والأهل والجيران، فضلا عن البحث عن كاميرات مراقبة في المكان والتحفظ عليها وتفريغها.

وكذلك انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة، قبل نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للطفلة «سجدة»، ورجح البعض أن جريمة مقتلها لم تكن بدافع السرقة فقط، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.