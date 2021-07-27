محافظ كفر الشيخ يستعرض 585 مشروعا لـ«حياة كريمة» بمطوبس

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تضم 18 قرية و187 تابعاً، يجري تنفيذ 585 مشروعاً بها.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، واسلام جبر، منسق حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقررفرع المجلس القومي للمرأة، وجمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أنه يتابع بكل دقة ما يجري من مشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية، حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين الترع، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية، سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبنى.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه وجه وحدة الجيومكانية بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التي سيتم إقامتها بقرى مطوبس، والتعاون مع المديريات لمد الوحدة المحلية بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلي بالمستهدف، ولعمل خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات، حتى لا يحدث أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلومتر تبطين ترع بمطوبس، زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجاري المائية بقرى المركز.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تحديد كافة المشروعات التي ستقام في كافة القطاعات، منها 47 مشروعاً للصرف الصحي، تم البدء في 7 مشروعات منها، بتكلفة 980 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، سيتم الربط عليها مشروعات صرف صحي «حياة كريمة»، فضلاً عن تنفيذ 21 مشروعاً بقطاع مياه الشرب، تم البدء في 14 مشروعاً منها، بتكلفة تقديرية 504.50 مليون جنيه، ويجري تغيير خط رئيسي للمياه، بطول 800 متر، لخدمة القرى التي تشملها المبادرة.

وفي قطاع الصحة، يجري تنفيذ 24 مشروعاً، بالإضافة إلى 85 مشروعاً بقطاع التربية والتعليم، تم البدء في 14 مشروعاً، والانتهاء من 5 مدارس، و21 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم إقامة 19 مشروعاً لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة منازل القرى، و15 مشروعاً بقطاع الاتصالات، لتوصيل التليفونات وخطوط إنترنت فائقة السرعة للمنازل، كما تم إدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيلها ورصفها.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إقامة 90 مشروعاً بقطاع الكهرباء والإنارة العامة، و12 مشروعاً تنموياً، و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة، و12 مشروعاً بقطاع تدعيم الوحدات، و12 مشروعاً بقطاع الري والموارد المائية، و7 وحدات إسعاف، و24 مشروعاً بقطاع الأزهر، كما سيتم إنشاء 5 مجمعات خدمية، و19 مشروعاً بقطاع الحماية المدنية، و5 مشروعات بالمجمعات الزراعية والبيطرية.

ووجه نائب محافظ كفر الشيخ المشاركين في تنفيذ تلك المشروعات بشرح ما يجري على الأرض لأهالي مطوبس، ومشاركتهم في تنفيذ هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه تم حصر 900 منزل ضمن المستحقين لسكن كريم، بقرى مركز مطوبس، وأن الباب مازال مفتوحاً لضم المزيد من المستحقين من الأسر، الذين يقطنون بمنازل تحتاج لإعادة بناء، لتوفير سكن كريم لهم.