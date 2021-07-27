طريقة تقديم الصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة بالفيوم

فتحت مدارس الثانوية العامة بمحافظة الفيوم أبوابها أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021 الراغبين في التقديم للصف الأول الثانوي، وذلك لمن حصلوا على درجة تؤهلهم للقبول بالثانوية العامة، سواء بالمدارس الحكومية والخاصة، والتي حددها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالمدارس الحكومية، و200 درجة للقبول بالمدارس الخاصة، حيث يبدأ التقدم للصف الأول الثانوي من خلال الرابط الإلكتروني، الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ثم يتم التقدم بالأوراق في المدرسة التي يلتحق بها الطالب طبقاً للتقديم الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي بمحافظة الفيوم

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بعض الأوراق اللازمة لتقديم الطلاب للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022 تتمثل في التالي:

- شهادة أصل الميلاد + 5 صور لها

- استمارة نجاح الإعدادية + 4 صور لها

- 3 صور شخصية حديثة للطالب أو الطالبة

- صورة بطاقة الأب والأم

- استمارة التقدم الالكتروني مع الالتزام بالمصب

- ملف التقدم

- الدمغات

- إيصال دفع المصاريف + صورة له

تنبيه هام للتقديم بالصف الأول الثانوي بمحافظة الفيوم

ونبّه الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على الطلاب الراغبين في التقديم إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/ 2022 وأولياء أمورهم بضرورة طباعة استمارة التقدم الالكتروني وتقديمها مع التقديم الورقي بالمدرسة مع الالتزام بالمصب، حيث أنّه لن يُنظر للملفات التي لن تتضمنها.

تقديم الصف الأول الثانوي.. الرابط الالكتروني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد خصصت رابطاً الكترونياً لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، ليتمكنوا من التقديم للصف الأول الثانوي، ويجر من خلاله طباعة استمارة التقديم، ثم يتم تقديمها مع ملف الطالب إلى المدرسة، ويتم التسجيل من خلال ولي أمر الطالب حيث يسجل البيانات المطلوبة ثم يختار نوع المدرسة التي يرغب في إلحاق ابنه بها سواء ثانوية عامة أو فنية أو زراعية أو تجارية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.