تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. 230 درجة حد أدنى للقبول

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية 2021 وأولياء أمورهم، الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم، والحد الأدنى للقبول بها، خصوصاً بعدما حصل 124 طالبا من محافظة الفيوم على المركز الأول على مستوى المحافظة بحصولهم على الدرجة النهائية، ويسعون للالتحاق بالمدارس الثانوية لتحقيق أحلامهم والالتحاق بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، خصوصاً أنّ معظم الطلاب يحلمون بالالتحاق بكلية الطب، لكي يتخرجوا ويصبحوا أطباء متميزين اقتداءاً بالدكتور مجدي يعقوب مثلما صرح محمد بدوي محمد عيد الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. 230 درجة للمدارس الحكومية

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم، وأعلن عن درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة الحكومية على مستوى المحافظة والتي تقبل الطلاب الحاصلين على 230 درجة في الشهادة الإعدادية 2021 فأكثر.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. 200 درجة للمدارس الخاصة

كما اعتمد محافظ الفيوم تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم، فيما يخص درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة الخاصة على مستوى المحافظة والتي تقبل الطلاب الحاصلين على 200 درجة في الشهادة الإعدادية فأكثر.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. موعد التقديم

وتفتح مدارس الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم، باب قبول ملفات طلاب الشهادة الإعدادية، بدءاً من 4 يوليو المُقبل وتمتد لمدة شهر حيث تنتهي في 5 أغسطس المُقبل، وذلك لتخفيف العناء والأعباء عن أولياء الأمور ومنع الزحام في المدارس، خصوصاً أنّ شهر يوليو يشهد العديد من الأجازات منها أجازة عيد الأضحى المبارك.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. الإجراءات الاحترازية

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعقيم بصفة مستمرة، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية بين المترددين على المدارس، لضمان سلامة الجميع.