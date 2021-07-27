خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.. تسهيلا على المواطنين

قدمت النيابة العامة خدمات جديدة للمواطنين، بشأن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ، وتتيح الخدمة الإلكترونية الاستعلام عن قيم مخالفات المرور المسجلة على جميع أنواع الرخص، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا، ويأتِ ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بميكنة الخدمات، وتعد تلك الخطوة تسهيلًا على المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من التزاحم أمام جميع المصالح والهيئات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

«الوطن» تستعرض خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ، وفقًا لما حدده الموقع الإلكتروني لإنفاذ القانون، التابع للنيابة العامة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنــــا.

ـ اختيار خدمات نيابة المرور.

ـ تحديد الاستعلام ثم مخالفات رخص المركبات.

- تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ بعد ذلك يظهر على الشاشة إجمالي قيم المخالفات والرسوم القضائية المستحقة عليها.

ـ الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ اختيار طريقة السداد سواء كانت إلكترونيًا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري، ويشترط إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، فضلًا عن الجزء الرقمي من لوحة السيارات، وتقوم بالشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية، ومن ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك في المنزل عقب مرور 4 أيام عمل فقط، لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة وسيارات النقل.