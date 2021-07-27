قريبا.. «جوجل» يخبرك بمدى ازدحام القطارات والمترو ومواقع الخدمات

تواصل شركة جوجل العمل دائما على تحديث خرائط جوجل «Google Maps»، حيث أصبح التطبيق لا ينقلك فقط بأمان وسرعة من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»، ولكنه يوضح لك أيضًا المكان الذي يجب أن تذهب إليه وتبقى فيه، لتناول الطعام والحصول على المزيد من الخدمات، بمجرد وصولك إلى النقطة «ب».

وقال موقع PhoneArena إن شركة جوجل Google أعلنت عن بعض الميزات الجديدة التي طرحتها من خلال الخرائط المصممة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع بعض متاعب السفر، سواء كانت التنقل اليومي إلى المكتب، أو قضاء إجازة، أو مجرد رحلة قصيرة إلى السوبر ماركت.

وتتضمن الميزات الجديدة لخرائط Google، ميزة يعرف من خلالها المستخدم مدى ازدحام القطار أو مترو الأنفاق أو الأتوبيسات العامة.

وتوفر الميزات الجديدة لخرائط Google تحقيق أكبر استفادة للمستخدمين، فإذا كنت تعتمد على النقل العام في معظم رحلاتك، فيمكنك الآن الحصول على تقرير واكتشاف مدى ازدحام المترو أو الحافلة أو القطار.

وإذا أعلمتك خرائط Google بأنه يجب أن تتوقع رحلة مزدحمة، فيمكنك دائمًا انتظار سيارة أو مترو الأنفاق أو الحافلة أو القطار التالي، حتى تتمكن من الاستمتاع ببعض المساحة، وربما الأهم من ذلك، بعض الهدوء والسكينة في رحلتك.

وتعمل الميزة الجديدة من خرائط «جوجل» من خلال حساب المعلومات باستخدام التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي، وسيتم توسيعها قريبًا لتشمل أكثر من 10000 وكالة عبور في 100 دولة حول العالم.

وفي نيويورك وسيدني، تختبر Google إصدار هذه المعلومات لمستويات السيارات الفردية في القطارات، وسيسمح ذلك لمستخدمي خرائط Google باختيار المكان الذي يقفون فيه على المنصة من أجل العثور على الجزء الأقل ازدحامًا في القطار.

ومع المتغيرات الجديدة من فيروس COVID-19 مثل متحور «دلتا» القاتل، تعرف Google أنه لا يزال من المهم للناس معرفة آخر الأخبار حول COVID-19، حيث ستوفر خدمة «COVID-19» على خرائط Google معلومات حول ما يحدث في منطقتك حول الفيروس، بما في ذلك القيود التي تحتاج إلى معرفتها والموارد المحلية التي قد تجدها مفيدة.

وتقترح Google أنه قبل أن تغادر إلى وجهتك، الانتقال إلى خرائط Google والبحث عن وجهتك، والانتقال لأسفل، إلى ملف تعريف النشاط التجاري، لمعرفة مدى انشغال المكان الآن.

وبهذه الطريقة يمكنك تعديل خططك، وإذا تعرضت وجهتك للاختراق، وتسمح لك بعض الشركات بتحديد موعد من خلال خرائط Google، وكل ما عليك فعله هو البحث عن الشركة، والتحقق من التوافر، وحجز وقتك.

ويمكنك إجراء تغييرات وإدارة مواعيدك عبر علامة التبويب المحفوظة في التطبيق.