محافظ جنوب سيناء: زلزال شرم الشيخ لم يسفر عن خسائر

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ لم تتعرض لأي خسائر جراء الزلزال التي تعرضت له اليوم الثلاثاء، وتبين أن مركزه في شمال البحر الأحمر.

وأوضح المحافظ، في تصريح له قبل قليل، أنه جرى تشكيل فريق من المتخصصين لمعاينة المواقع التي تأثرت بالزلزال، وحصر الخسائر التي تعرضت لها، وأسفرت نتائج عمل اللجنة عن عدم رصد أي خسائر.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن منطقة شمال البحر الأحمر، تعرضت لهزة أرضية قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، يقع مركزها على عمق 19.1 كيلومتر، عند خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقاً، ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة، تم اختيار أماكنها بدقة، في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر، يمكن لهذه الشبكة رصد أي هزة تتعرض لها مناطق الجمهورية، مهما كانت شدتها.