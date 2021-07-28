لتفادي المخالفات.. تطبيقات لمعرفة أماكن «الرادارات» على الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، خلال الأيام الماضية، عددا من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق لوائح المرور على جميع المخالفين من قائدي السيارات والمركبات المختلفة، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية.

وكثير ما يقع قائدو السيارات في المخالفات، ويرتكبون أخطاء أثناء القيادة، خاصة في ظل عدم إحساس السائق بالسرعة التي قد يصل إليها، الأمر الذي يمنحه الكثير من المخالفات المرورية خاصة على الطرق السريعة والرادار.

وهناك عدة طرق يمكن اتباعها لمعرفة أماكن الرادار على الطرق السريعة، حتى تلتزم بالسرعة المطلوبة، ولا تتجاوز القانون وترتكب المخالفات، التي تعرضك للمسائلة والغرامة، وتكشف عن أماكن وجود كاميرات السرعة على الطرق المختلفة، بحيث تتمكن من تفادي غرامات السرعة عند التقاطك عبر الكاميرات الموجودة على الطرقات، وفقا لموقع Android Police.

تطبيقات لمعرفة أماكن «الرادارات»

1- تطبيق Trapster:

يساعدك تطبيق Trapster على اكتشاف كاميرات المراقبة على الطرق، حتى تحمي نفسك من المخالفات، وأيضا عداد السرعة لكشف الرادار، بالإضافة إلى أنه يحدد لك الأماكن المشغولة والاختناقات المرورية.

ويشمل التطبيق خرائطا لتعريف الطرق، ويصدر تنبيهات كإنذار مبكر لتجاوز حدود السرعة الذي إذا تجاوزتها يغير اللون على الفور، بالإضافة لإمكانية ضبط التنبيه الصوتي، ويمكنك الحصول على التطبيق الجديد مجانا على هواتف أندرويد.

ويمكنك تحميل التطبيق من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- تطبيق Radar Alarm:

يخبر هذا التطبيق الشخص بأماكن كاميرات السرعة والحوادث أو أعمال الطرق وكذلك رادار الشرطة لتتجنب الوقوع في أي مخالفة، ويعمل على نظام أندرويد.

وكل ما عليك هو أن تقوم بتحديد وجهتك على التطبيق، وتبدأ في رحلتك، لتشغل وضع التوجيه Navigation Mode، ويظهر لك التطبيق الطريق الذي توجد فيه كاميرا مراقبة السرعة، ويساعد ذلك في تقليل السرعة في هذا المكان قبل الاقتراب من مكان وجود الرادار، لكي تتمكن من تفادي الغرامة.

ويمكنك تحميل التطبيق من خلال الضغط هنا.