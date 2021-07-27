رئيس قناة السويس: رفع علم مصر على كراكة «حسين طنطاوي» الأسبوع المقبل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة حسين طنطاوي تُعد من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط وهي تليق باسم المشير محمد حسين طنطاوي، حيث نقدمها له عرفانًا وتقديرًا لتحمله ما لم يتحمله بشر وأدار البلاد في وقت حرج، موضحًا أن الكراكة حسين طنطاوي ستدخل الخدمة خلال شهر، ولديها القدرة على حفر 3600 متر في الساعة.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن قناة السويس أصبحت تملك كراكتان على مستوى عالٍ في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أسطول هيئة قناة السويس، وسيتم رفع علم مصر على كراكة حسين طنطاوي الأسبوع المقبل خلال احتفالية كبيرة.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن أمله أن يحضر الاحتفالية المشير حسين طنطاوي، «شرف لهيئة قناة السويس أن يحضر الاحتفال، حيث إن فضل المشير على القوات المسلحة ووزارة الدفاع كبير»، وإطلاق اسم «طنطاوي» على الكراكة أقل ما يمكن تقديمه له، كما أن الكراكة بمثابة حفار لزيادة عمق المياه سواء كان القاع رملي أو صخري أو طيني.

وأردف أن الكراكتين «حسين طنطاوي» و«مهاب مميش» تتسمان بالتكريك في القاعين الصلب والصخري، كما أن تطوير أسطول الكراكات والقاطرات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس كبيرة وعالمية ولا بد أن تكون كل مكوناتها على أعلى مستوى.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن الكراكة « طنطاوي» ستقلص المدة المقررة للانتهاء من تعميق وتوسعة الجزء الجنوبي لتصبح 18 أو 20 شهرًا، وأنه كان في وقت سابق يجري تأجير كراكات لاستخدامها في العمل بقناة السويس، لكن الآن أصبح لدى مصر كراكتين، بينما نظام التكريك في «طنطاوي» عالي جدا، وأنها تعمل بمعدل 3500 كليو متر لإزاحة الرمال.