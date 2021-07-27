عاجل.. سماع دوي انفجار في عدن جنوب اليمن كتب: محمد علي حسن 08:14 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021 انفجار عدن أفادت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسماع دوي انفجار بمحافظة عدن في اليمن. وسنوافيكم بالتفاصيل،، اقرأ المزيد: مصدر يمني يكشف عن ضعف كمية "انفجار بيروت" من نترات الأمونيوم في عدن مداهمات أمنية في عدن عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الحزام عاجل.. انفجار ثان يستهدف معسكر الجلاء في عدن ووقوع عشرات القتلى عاجل.. 3 قتلى من الشرطة إثر انفجار سيارة مفخخة في عدن رويترز: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر أمني شمال عدن انفجار عدن غدن اليمن انفجار