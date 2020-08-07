مصدر يمني يكشف عن ضعف كمية "انفجار بيروت" من نترات الأمونيوم في عدن

أفادت مصادر إعلامية يمنية بوجود نحو 130 حاوية على متنها نحو 4900 طن من نترات الأمونيوم محتجزة منذ ثلاث سنوات في ميناء ⁧عدن⁩ بجنوب اليمن.

وبحسب موقع "اليمن الآن" كشف الصحفي الیمني، فتحي بن لزرق، عن تواجد كمیة ضخمة من نترات الأمونیوم فوق رصیف میناء عدن مخزنة في 130 حاویة سعة 40 قدم، ومحتجزة منذ 3 سنوات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنه جرى احتجاز ھذه الكمیات بحجة أنھا ممنوعة من دخول البلد، لكنھا تركت في مكانھا منذ 3 سنوات ودونما أي معالجات حتى الیوم.

وأوضح أن الكمیة الموجودة في میناء عدن ھي تقریبا 4900 طن، بینما الكمیة التي انفجرت في میناء بیروت 2750 طنا فقط، أي بما معناه أن الكمیة في عدن ضعف الكمیة التي انفجرت في بیروت، الأمر الذي یعني أن نشوب أي حریق أو تفجیر فیھا سینھي مدینة عدن عن بكرة أبیھا.