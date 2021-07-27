انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. ورئيس الشعبة: «الحقوا اشتروا»

أقبل الكثير من السيدات وربات البيوت على شراء الدواجن، نظرًا لانخفاض أسعارها خلال الساعات الماضية، وسجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في السوق المحلية.

نصائح للناس بشراء اللحوم البيضاء

ونصح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، السيدات بشراء الدواجن في هذا الوقت وتخزينها في ظل انخفاض أسعارها، وعدم إقبال الناس على الشراء في مثل هذا الوقت من العام، واتجاههم لشراء اللحوم الحمراء وتناولها.

أسعار الدواجن

انخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 في مصر، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع الطلب على الدواجن بمشتقاتها بسبب اتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ما بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 45 جنيهًا للكيلو.

وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 28 جنيهًا، وبلغ سعر البانيه نحو 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغت أسعار الرومي، اليوم الثلاثاء، 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 50 جنيهًا، بدلا من 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 32 جنيهًا بدلًا من 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه، بدلًا من 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا، بدلا من 46 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل اليوم الثلاثاء نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 65 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 39 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.