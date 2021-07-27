أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن.. «البلدي» بـ44 جنيهًا

تختلف أسعار البيض في مصر، تبعًا للنوع، فهناك الأبيض، والأحمر، وكذلك البيض البلدي، وقد سجلت أسعار البيض في بورصة الدواجن الفترة الأخيرة ارتفاعًا، واليوم، يباع طبق البيض الأبيض بـ41 جنيهًا، بينما يباع طبق البيض الأحمر بـ43 جنيهًا، وكذلك سعر طبق البيض البلدي 44 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأبيض 41 جنيهًا

سعر البيض الأحمر 43 جنيهًا

سعر البيض البلدي 44 جنيهًا

وينظر للبيض باعتباره مكونًا رئيسيًا في العديد من الوصفات، كما يعد أحد الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل الكثيرون يبحثون عن أسعار البيض اليوم.

أسعار البيض ترتفع في فصل الشتاء وتـنخفض فـي الصيف

ويعتبر القطاع التجارية مصدرًا هامًا لإنتاج البيض سواء للمائدة أو للتفريخ، وقد زادت الاستثمارات في مشاريع صناعة الدواجن لما تتميز به مـن ارتفاع العائد وسرعة دوران رأس المال، علاوةً على أن أسعار البيض ترتفع في فصل الشتاء وتـنخفض فـي الصيف لزيادة الطلب في الشتاء، بالإضافة إلى تحمل البيض لانخفاض درجة الحرارة.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكّدًا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

ويتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر داكن، ويتميز بصلابة قشرته وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته الممتازة، وأخيرا بيض المائدة البلدي يتم إنتاجه من الدواجن البلدي الحرة، ويتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب تماما، ويتميز باحتوائه على كمية عالية من البروتين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

ويساعد البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.