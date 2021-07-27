أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن اليوم، حالة من الاستقرار النسبي في كل أنواع ومشتقات الثروة الداجنة، بالتزامن مع إقبال الكثير على تناول اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، ورغم ذلك يتابع المستهلك بشكل يومي سعر اللحوم البيضاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك على النحو التالي:

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بينما وصل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 و23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 26 و27 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما شهد سعر الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء، بين 7 إلى 9 جنيهات، ويصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد، نحو 7 جنيهات، وصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، إلى 40 جنيهًا، وبلغ سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وسجل سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وأخيرا وفقا لشعبة الدواجن، وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، وبلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل إلى نحو 2.25 جنيه.