حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

برج القوس ودود واجتماعي وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، كما أنه يريد الخير للجميع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، وتعدك الكواكب بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.