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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:16 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

تسعى فتاة برج الجدي دومًا لتحقيق أهدافها بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر معاكس والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا 

تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.

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