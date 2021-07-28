حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء، كما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.