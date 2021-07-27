المجتمعات العمرانية: توفير سكن بديل لأهالي جزيرة الوراق لتطويرها

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، إن جزيرة الوراق كانت مهملة لفترة كبيرة من الزمن، والهيئة دخلت في مشروع لتطويرها، موضحًا أن التطوير يشمل كل شيء، وأول شيء هو توفير سكن بديل لأهالي الجزيرة، وهناك 18 برجًا تُنفذ في هذه المنطقة، لتكون سكنًا بديلًا، إضافة إلى 30 برجًا آخر لاستيعاب السكان، لافتا إلى أن سيتم الانتهاء من بعض أبراج المساكن البديلة نهاية العام الحالي، ثم الانتهاء من الباقي تدريجيًا حتى شهر يونيو عام 2022، مؤكدًا أنهم يزيلون 2000 منزل حاليًا، والباقي سيأتى تباعًا.

وأضاف «عمارة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الثلاثاء، أن الوحدات عبارة عن 75 مترًا، و90 مترًا، و135 مترًا، وهذه الوحدات يتم تشطيبها حاليًا لمن يرغب من السكان في البقاء في نفس المنطقة، وهناك اختيارات أخرى للسكان يمكن أن يذهبوا إليها، مثل العبور الجديدة، وحدائق أكتوبر، وإسكان مطار إمبابة، والأسعار كلها بسعر التكلفة دون هامش ربح، أو مصاريف إدارية.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن سعر الوحدة في حدائق أكتوبر مساحتها 90 مترًا ويصل سعرها إلى 225 ألف جنيه، وبالطبع يُخصم منها مستحقاته من المبنى الذي كان يعيش فيه في جزيرة الوراق، ويُخصم أيضا قيمة الأرض التي كانوا يعيشون فيها، ويحصلون على دعم اجتماعي أيضا.

وأشار إلى أن هذه المبالغ تكفى للحصول على وحدة مساحتها 75 مترًا أو 90 مترًا، ومن يرغب في الحصول على وحدات مساحتها أكبر عليه أن يدفع الفارق، موضحًا أن هذا تم بالاتفاق مع الأهالي، أما من لديهم أراضٍ زراعية فإنهم يحاسبون على الفدان بسعر 6 ملايين جنيه، ويمكنهم شراء أراض زراعية في منطقة السادات، بأسعار أرخص، ولهم الحرية كاملة، مشيرًا إلى أن الفدان في جزيرة الوراق يمكن أن يغطي قيمة شراء 5 أفدنة في منطقة السادات.

وكشف أن هذه المنطقة يوجد لها مخطط كامل يشمل مشروعات تجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، وسيتم إنشاء كوبري، ولكنهم بدأوا بالمساكن البديلة لطمأنة الأهالي.