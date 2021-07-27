مستثمرو الذهب ينتظرون نتائج اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي

تتجه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يبدأ في وقت لاحق من يوم غد، حيث حافظ المستثمرون على موقف حذر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب إشارات على الجدول الزمني للبنك المركزي الأمريكي لتشديد سياساته النقدية.

وبقيت أسعار الذهب دون المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، وتلقى المعدن بعض الدعم من ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب، أكبر مستهلك للسبائك على مستوى العالم، عبر هونج كونج بنحو 42% في يونيو بعد تراجعه في مايو.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الدولار وانخفضت العائدات الحقيقية للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منخفض، على الرغم من أن المكاسب ظلت تحت السيطرة، مع حذر المستثمرين قبل اجتماع السياسة الفيدرالية الذي قد يوفر تفاصيل حول تناقص شراء الأصول.

ووصل العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لمدة 10 سنوات إلى مستوى قياسي منخفض بلغ -1.147٪.

وأوضح أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق بشركة «أوربكس»، أن اجتماع الفيدرالي المرتقب يمثل أهمية كبيرة للأسواق، حيث سيتم مناقشة تعديلات على البرامج التسهيلية التي يقدمها الفيدرالي، منها ضخ نحو 120 مليار دولار في الأسواق شهريا.

وأضاف نجم، أنه في حالة اتخاذ الفيدرالي قرار بتقليص هذا الملبغ الذي يتم ضخه شهريا واتباع سياسة تشديدية، وهو ما يؤدي إلى تراجع الأسهم، ويترتب على ذلك قيام المستثمرين بالتخلص من الذهب والتوجه إلى الأسهم وبالتالي ستتراجع أسعار الذهب.

فيما يتوقع، أن تكون هناك ارتفاعات للذهب مع الاجتماع المقبل للفيدرالي، لكن هذه الارتفاعات لت تدوم طويلاً.

وكانت هيئة المتاجرة على السلع والعقود الآجلة CFTC، قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، تقرير التزام المتاجرين COT، الذي كشف عن ارتفاع التمركزات الشرائية على الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري.

ويتداول سعر الذهب العالمي في الوقت الحالي عند مستوى 1800.23 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1792 دولار، مع ثبات الدولار وهو ما حد من جاذبية المعدن الثمين بشكل أكبر.

وسينظر المستثمرون في كيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسعار المرتفعة بسرعة، بينما يواجهون تهديدًا متزايدًا من متحور «دلتا» الأكثر عدوى لفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في OANDA: «الإغلاق اليومي تحت 1790.00 دولار للأوقية سيشير إلى تصحيح أعمق للدعم الحاسم عند 1750.00 دولار للأوقية»، وتشير التوقعات إلى أن الذهب يتماسك بهدوء عند هذه المستويات استعدادًا لاستئناف الاتجاه الصعودي طويل المدى.

ويراقب المستثمرون كيف يوازن بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم المتسارع مع التهديد الاقتصادي المتزايد الذي يشكله متحور دلتا لفيروس كورونا، في اجتماع سياسته الذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم.