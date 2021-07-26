شركة لامانشا تنشئ صندوقا طويل الأجل لـ«تعدين الذهب» بـ 1.4 مليار دولار

أنشأت شركة لامانشا القابضة، صندوق «لامانشا فاند»، وهو صندوق استثمار طويل الأجل مقره في لوكسمبورج، متخصص بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب، وستكون شركة لامانشا كابيتال للاستشارات القانونية هي المكتب الاستشاري للصندوق.

وبحسب بيان للشركة صادر اليوم الاثنين، جرى الانتهاء من الإغلاق الأول للصندوق باستلام جميع أصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا، بالإضافة إلى استثمار قدره 100 مليون دولار أمريكي من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة ساويرس.

يقوم الصندوق اعتبارًا من اليوم بإدارة أصول تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار أمريكي، كما يقوم بدراسة العديد من الفرص الجديدة، كما سيكون الصندوق متاحًا أمام مستثمرين آخرين في وقتٍ لاحق.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا القابضة، إن خطوة إنشاء صندوق استثمار، بمثابة نتيجة طبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015 حين قمنا ببيع أصولنا التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية، مشيرًا إلى أن التحول إلى تأسيس صندوق وفتح المجال لمستثمرين جدد يأتي في وقت مناسب جدًا نتوقع فيه العديد من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال مفتتًا ويحتاج إلى المزيد من الاندماجات.

واستطرد قائلاً: «سيجرى دعم الصندوق من قبل لجنة استشارية سأقوم برئاستها، وستضم عددًا من الشخصيات المعروفة في قطاع التعدين، لدى الكثير منهم تاريخ طويل في العمل مع شركة لامانشا وتقديم الخدمات الاستشارية لها».

ويتمثل الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة، كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية، وسيجرى الصندوق بالاستثمار بشكل أساسي في محفظة محددة تركز على الأسهم المدرجة طويلة الأجل، ولكنه ينظر لاستثمار جزء أصغر من أصوله في الأسهم الخاصة بحسب البيان.