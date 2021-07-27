«الحياة اليوم» يناقش تفاصيل مشاركة مصر في المسابقة الدولية للغواصات

استضاف برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، في آخر فقرات حلقة اليوم الثلاثاء، كلا من الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري، والمهندس محمد صبحي، عضو لجنة التحكيم بمسابقة الغواصات البحرية، لمناقشة تفاصيل مشاركة مصر في المسابقة الدولية للغواصات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تكمل خلال هذه الفترة خمسين عاما منذ إنشائها، موضحا أن العام القادم سيشهد احتفال الأكاديمية باليوبيل الذهبي لإنشائها، وأن تلك الأكاديمية تعد بيت الخبرة العربي في مجال النقل البحري، كما أنها تعد منظمة عربية تخضع لمظلة جامعة الدول العربية بدأت من منطقة أبو قير، وحاليا يوجد لها فروع بعد محافظات مثل بالقاهرة وأسوان وبورسعيد، بالإضافة إلى فروعها الجديدة التي افتتحتها بالمدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية مؤخرا، فضلا عن فرع لها بسوريا وآخر بالإمارات.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الأكاديمية العربية مؤسسة تعليمية بالأساس، ولهذا تهتم بشكل كبير ببناء الإنسان وإكساب كل طالب من طلاب الأكاديمية شخصية متكاملة وسوية، كاشفا أن هدف الأكاديمية الأساسي يتمثل في صناعة كوادر بشرية تمتلك القدرة على إثبات ذاتها والمنافسة والتميز بأي مجال تعمل به.

وقال المهندس محمد صبحي، عضو لجنة التحكيم بمسابقة الغواصات البحرية، إن تلك المسابقة تابعة لوكالة ناسا الأمريكية، وتنفذ في مصر من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا والنقل البحري منذ 9 سنوات، موضحا أن تلك المسابقة يشارك بها طلاب من مختلف مجالات الهندسة للمساعدة في صنع غواصة آلية تحت المياه يتم التحكم بها من خلال الريموت كنترول.

وأشار «صبحي»، إلى أن الغواصات التي تصنع بتلك المساقات ليست غواصات حربية، وإنما غواصات مثل الربوتات الصغيرة الهدف منها استكشاف الآثار والبترول تحت الماء، كما أنها تقوم بعدة مهمات أخرى.