سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 25-7-2021 في البنوك

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد الموافق 25 يوليو، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر في البنوك المصرية وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية في بعض البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.