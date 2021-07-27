والدة عمر عصر بعد تأهله لربع نهائي الأولمبياد: نفسه يحقق ميدالية لبلده

علقت السيدة أمل محمدي، والدة عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، المشارك حاليا بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، على نجاح نجلها في الوصول إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة بالألمبياد كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يصل إلى هذه المرحلة، قائلة: «كنت بدعي ربنا أنه يفرحه، لأنه بيتمنى من جوه قلبه من وهو عنده 15 سنة أنه يحقق ميدالية لبلده، فربنا يكرمه ويحقلله حلمه وربنا كبير وقادر على كل شيء».

وأضافت «أمل»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، أنها تدعي الله سبحانه وتعالي حتى يحقق نجلها الإنجاز الذي يتمناه، كما أنها تدعوا لكل أبطال مصر أن يصاحبهم التوفيق، لأن مصر بلد عظيمة وتستحق إنجازات كبيرة تليق بمكانتها، منبهة في الوقت ذاته أن لاعبي ولاعبات البعثة المصرية المشاركة بأولمبياد طوكيو أبطال كبار ويبذلون كل مجهوداتهم ليرفعوا اسم بلدهم.

وتدخلت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» في تلك اللحظة بالحديث، موضحة أن البرنامج تواصل مع اللاعب عمر عصر الذي أبلغهم برسالة مفادها: «أسرتي كلها سواء أمي أو زوجتي كانوا سهرانين بيتفرجوا على الماتش، وأنهم مكنوش بيناموا عشان يتفرجوا عليه، وأنه سعيد جدا وفخور بارتداء قميص منتخب مصر اللي بيديه طاقة وقوة كبيرة».

وردا على تلك الرسالة قالت والدة عمر عصر: «ربنا يجعله كل صعب سهل، يارب سهله كل أموره ووقفه وأكرمه».

وأكدت أنها تعلم جيدا بأن كل المصريين حتى غير المهتمين بالرياضة يدعون لنجلها ليحقق ميدالية لبلده.

وأشارت إلى أنها تفهم جيدا في تلك الرياضة وقوانينها، كاشفة أن لها ابن آخر يدعى «خالد» أحد الرياضين المحترفين في تلك اللعبة مثل شقيقه عمر، ويرغب في أن يكمل مسيرة أخيه ويسير على نفس الدرب.