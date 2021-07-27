كيفية منع الآخرين من إضافتك لمجموعات «واتساب» غير المرغوب بها؟

يستيقظ كثير منا ليجد نفسه وسط تدفق مستمر من الرسائل غير المجدية، من مجموعات تطبيق واتساب WhatsApp التي لا تتذكر أنك قد انضممت إليها.

وبقدر ما تكون مجموعات واتساب WhatsApp ممتعة ومفيدة في بعض الأحيان، فإنها يمكن أن تشعرك بالإحباط بسهولة، عندما يحصل شخص غريب على رقم هاتفك ويبدأ في إضافتك إلى مجموعة كاملة من المجموعات السيئة، التي لا ترغب في الانضمام إليها، سواء عن طريق الخطأ أو التخطيط لحفلة مفاجئة، أو لمجرد العبث معك.

وقال موقع androidpolice إن مجرد إعطاء رقم هاتفك لشخص ما، لأي سبب من الأسباب، لا ينبغي أن يمنحه الحق في إزعاجك على واتساب WhatsApp.

وأضاف أنه لحسن الحظ، فقد فكر منشئو تطبيق واتساب WhatsApp بالفعل في هذا الأمر وجعله بسيطًا جدًا لمنع الأشخاص العشوائيين من إضافتك إلى مجموعات الدردشة الخاصة بهم.

فقط كل ما عليك فعله هو تعديل بعض الإعدادات ضمن قسم خصوصية التطبيق، وإليك كيف يمكنك الوصول إلى هناك:

- اضغط على علامات الحذف الرأسية في الزاوية اليمنى العليا في WhatsApp.

- ثم انقر فوق الإعدادات.

- توجه إلى الحساب، الذي يجب أن يكون الخيار الأول، ثم حدد الخصوصية.

- قم بالتمرير لأسفل وصولا إلى العنوان الفرعي «المجموعات»، الذي سترى تحته قائمة بالخيارات للاختيار من بينها بناءً على تفضيلات الخصوصية لديك.

- في هذه القائمة، يمكنك تحديد جهات الاتصال الخاصة بي للسماح فقط للأشخاص الذين تعرفهم بإضافتك إلى مجموعات WhatsApp.

- إذا كنت تقوم في كثير من الأحيان بتسليم رقم هاتفك إلى أشخاص مختلفين خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، فهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها.

ومع ذلك، قد لا يزال لديك صديق مزعج أو اثنان لا يمكنهم منع أنفسهم من إنشاء مجموعات عشوائية ووضعك هناك، بالنسبة لأشخاص مثل هذا، هناك خيار «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء».

وهناك احتمال أنك قد لا تفضل أيًا من هذين الخيارين، وتريد أن يدرجك الأشخاص خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في مجموعاتهم، ربما لرقم عملك، أو قد يكون أي شيء آخر، في هذه الحالة، يمكنك دائمًا إزالة جميع القيود باستخدام خيار الإعداد Everyone.

ولا يعتبر أي من هذه الحلول خادعًا، حيث لا يزال بإمكان مسؤولي المجموعة إرسال دعوات إليك بشكل خاص ودعوتك للانضمام.

لكن يجب أن يكون جيدًا بما يكفي لمنحك التحكم في المجموعات التي تريد أن تكون جزءًا منها وتحميك من أي مشكلة غير ضرورية.