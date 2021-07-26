بـ«واتساب وإنستجرام وساعة يد».. ضبط 19 حالة غش في امتحان الإنجليزي

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» لطلاب الشعبة العلمية في امتحانات الثانوية العامة 2021، نحو 19 حالة غش، منها حالة نشر، و18 حالة غش، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وبياناتهم كما يلي:

- ضبط الطالب «م. خ. م» بإدارة قنا بمحافظة قنا نظرًا لضبط تابلت مهكر وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ع. م. ع» بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «م. ع. م» بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «م. م. م» بإدارة الفتح بمحافظة أسيوط نظرًا لمحاولة الغش بالسماعة «البلوتوث».

- ضبط الطالب «م. ع. ف» بإدارة شرق الفيوم بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر واتساب.

- ضبط الطالب «ع. ف. م» بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «م. م. م» بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة «ا. ا. ا» بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط سماعة بالأذن ومحاولة الغش بها وضبط محمول مغلق.

- ضبط الطالبة «ز. ش. س» بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش باستقبال رسائل عبر إنستجرام.

- ضبط الطالبة «م. غ. ط» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط سماعة بلوتوث متصلة بساعة يد.

- ضبط الطالب «ا. خ. م» بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ر. ص. ع» بإدارة منفلوط بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ا. ع. م» بإدارة إدفو بمحافظة أسوان نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالبة «م. ع. ط» بإدارة سمنود بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ح. ا. م» بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب «ا. ع. ع» بإدارة منوف بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة محمول واستقبال إجابات.

- ضبط الطالب «م. ع. م» بإدارة سنورس بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «هـ. ع. غ» بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا لحيازة تليفون محمول.

- ضبط الطالب «ي. م. ع» بإدارة الزيتون بمحافظة القاهرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تصحح حاليا بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لافتا إلى أنّ كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على درجاته التي يستحقها.