7 قرارات لمجلس إدارة «تنشيط السياحة» بدمياط.. تعرف عليها

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حيث أوضحت المحافظ أن المجلس لم ينعقد منذ عام 2017، ليبدأ أعماله بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار رقم 172 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة.

تعرف على قرارات مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة:-

- ناقش المجلس تعظيم الاستفادة من مشروعات ومصادر إيرادات الهيئة بمدينة رأس البر.

- وضع مقترحات لصيانة وتطوير مبنى الهيئة و محطة الركاب بشارع 109 بالمدينة وتعظيم الاستفادة من تلك المصادر.

- ناقشت محافظ دمياط بنود اللائحة التنظيمية للهيئة وآليات تشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر تكون مهمته معاونة الوحدة المحلية فى التخطيط للمشروعات المستقبلية للنهوض بالمدينة.

- بحثت المحافظ أيضاً إمكانية تجهيز شاطئ مخصص لرحلات اليوم الواحد بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر.

- وجهت بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والهيئة الإقليمية وعدد من الأجهزة المعنية لوضع منهجية محددة لتنفيذ هذا المقترح.

- مناقشة سُبل تنمية موارد الهيئة، وكذا آليات طباعة كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن أهم المعالم السياحية بالمحافظة والمشروعات المُنفذة بها، وذلك لتوزيعها على زائري المحافظة خاصة الوفود الأجنبية.

- بحث سُبل تنشيط السياحة بالمحافظة والترويج لها بما يحقق التنمية بهذا المجال وذلك بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط والقطاعات المختلفة.